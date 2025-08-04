За смерть получают деньги: Перебежчик рассказал о воровстве и махинациях в ВСУ
Переданный Киевом Герасимов: ВСУ превратили потери в отдельный бизнес
Обложка © Генштаб ЗСУ
Вооружённые силы Украины превратили снабжение и потери в своих рядах в отдельный бизнес. Об этом во время общения с Life.ru рассказал 21-летний россиянин Алексей Герасимов, переданный Киевом в рамках обменов.
«Те же поставки обмундирования закупают в большем объёме, чем нужно. Есть погибшие и раненые — их можно списать, завезти новых, получить на них деньги, еду, форму, и всё это потом продать. Это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги», — рассказал перебежчик.
По его словам, бойцам, у которых заканчивался контракт на военную службу, зачастую запрещали покидать территорию батальона, фактически удерживая их как рабов.
Алексей Герасимов придерживался радикальных взглядов ещё во время проживания в РФ. В какой-то момент он сбежал на Украину, однако позднее был передан России в рамках обмена. Сейчас молодой человек содержится в следственном изоляторе, ему грозит до 20 лет лишения свободы по делу о терроризме. Полное интервью с Герасимовым можно прочитать в материале Life.ru.