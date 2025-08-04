За смерть получают деньги: Перебежчик рассказал о воровстве и махинациях в ВСУ

Вооружённые силы Украины превратили снабжение и потери в своих рядах в отдельный бизнес. Об этом во время общения с Life.ru рассказал 21-летний россиянин Алексей Герасимов, переданный Киевом в рамках обменов.

«Те же поставки обмундирования закупают в большем объёме, чем нужно. Есть погибшие и раненые — их можно списать, завезти новых, получить на них деньги, еду, форму, и всё это потом продать. Это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги», — рассказал перебежчик.

По его словам, бойцам, у которых заканчивался контракт на военную службу, зачастую запрещали покидать территорию батальона, фактически удерживая их как рабов.