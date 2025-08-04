Росавиация временно закрыла аэропорты Волгограда и Тамбова

Аэропорты Волгограда и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения ввели в целях безопасности полётов.

Информация о принятых мерах в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда появилась 4 августа в три часа утра.