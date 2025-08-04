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Регион
4 августа, 00:13

Росавиация временно закрыла аэропорты Волгограда и Тамбова

Обложка © freepik / fanjianhua

Обложка © freepik / fanjianhua

Аэропорты Волгограда и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения ввели в целях безопасности полётов.

Информация о принятых мерах в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда появилась 4 августа в три часа утра.

За два часа над регионами России сбили 11 украинских беспилотников
За два часа над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Воронежской областью. По предварительным данным местных властей, налёт дронов ВСУ на регион обошёлся без пострадавших и разрушений на земле.

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Лия Мурадьян
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