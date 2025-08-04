Росавиация временно закрыла аэропорты Волгограда и Тамбова
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Аэропорты Волгограда и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения ввели в целях безопасности полётов.
Информация о принятых мерах в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда появилась 4 августа в три часа утра.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Воронежской областью. По предварительным данным местных властей, налёт дронов ВСУ на регион обошёлся без пострадавших и разрушений на земле.