В США подняли истребители для перехвата самолёта возле гольф-клуба Трампа

Североамериканское командование аэрокосмической обороны подняло в воздух истребители ВВС США для перехвата самолёта над районом Бедминстер в Нью-Джерси, где находится гольф-клуб американского лидера Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении, размещённом на сайте портала DVIDS.

«Истребитель... NORAD перехватил второй самолёт авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полётов над Бедминстером», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что в ходе манёвров были применены сигнальные ракеты для привлечения внимания пилотов, после чего самолёт благополучно вывели из зоны ограничения полётов.