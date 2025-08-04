В США подняли истребители для перехвата самолёта возле гольф-клуба Трампа
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Североамериканское командование аэрокосмической обороны подняло в воздух истребители ВВС США для перехвата самолёта над районом Бедминстер в Нью-Джерси, где находится гольф-клуб американского лидера Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении, размещённом на сайте портала DVIDS.
«Истребитель... NORAD перехватил второй самолёт авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полётов над Бедминстером», — отмечается в сообщении.
Подчёркивается, что в ходе манёвров были применены сигнальные ракеты для привлечения внимания пилотов, после чего самолёт благополучно вывели из зоны ограничения полётов.
Ранее Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф, в которой политик участвовал 26 июля в Шотландии. В Сети появились кадры, на которых видно, как помощник американского президента незаметно перемещает мяч, подбрасывая его на значительное расстояние от изначального места попадания. Сам Трамп эти обвинения никак не прокомментировал.