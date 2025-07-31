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31 июля, 07:19

В США рухнул истребитель F-35C

В Калифорнии вблизи авиабазы ВМС США рухнул истребитель F-35C

В районе авиабазы ВМС США Лемур, расположенной в Калифорнии, произошло крушение истребителя F-35C. Об этом сообщила авиабаза в социальных сетях.

Крушение F-35C в Калифорнии. Видео © X / UttarandhraNow

«Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент… истребитель F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур», — говорится в заявлении, опубликованном на странице авиабазы в социальных сетях.

Также представители авиабазы подтвердили, что пилот благополучно катапультировался, и в данный момент находится в безопасности. Пострадавших среди других военнослужащих нет.

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Обложка © X / UttarandhraNow

Мария Любицкая
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