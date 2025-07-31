В США рухнул истребитель F-35C
В Калифорнии вблизи авиабазы ВМС США рухнул истребитель F-35C
В районе авиабазы ВМС США Лемур, расположенной в Калифорнии, произошло крушение истребителя F-35C. Об этом сообщила авиабаза в социальных сетях.
Крушение F-35C в Калифорнии. Видео © X / UttarandhraNow
«Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент… истребитель F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур», — говорится в заявлении, опубликованном на странице авиабазы в социальных сетях.
Также представители авиабазы подтвердили, что пилот благополучно катапультировался, и в данный момент находится в безопасности. Пострадавших среди других военнослужащих нет.
Ранее 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта.
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