В США рухнул истребитель F-35C

В районе авиабазы ВМС США Лемур, расположенной в Калифорнии, произошло крушение истребителя F-35C. Об этом сообщила авиабаза в социальных сетях.

Крушение F-35C в Калифорнии. Видео © X / UttarandhraNow

«Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент… истребитель F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур», — говорится в заявлении, опубликованном на странице авиабазы в социальных сетях.