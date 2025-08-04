Силы ПВО отразили массированный удар БПЛА по Волгоградской области

В ночь на 4 августа силы противовоздушной обороны отразили массированный удар беспилотников ВСУ по Волгоградской области. Целью атаки противника стали объекты транспортно-энергетической инфраструктуры, сообщил местный губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

По данным главы Волгоградской области, в Иловлинском районе при падении обломков БПЛА повреждения получил высоковольтный провод. В результате была нарушена подача электроэнергии в рабочий посёлок Иловля и близлежащие населённые пункты. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, в этом районе произошло возгорание сухой травы, на месте работают пожарные расчёты.

Во Фролово после атаки беспилотников начался пожар в техническом здании станции Арчеда, также были выбиты стёкла в двух прилегающих жилых домах. Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала повреждений не получила, добавил Бочаров.

«Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — заключил губернатор.