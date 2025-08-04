ПВО отразила ночную атаку БПЛА в двух районах Ростовской области
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Ночью 4 августа российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. БПЛА уничтожили в Шолоховском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Тарасовском и Шолоховском районах», — написал он в Telegram-канале.
В администрации региона добавили, что согласно оперативным данным, жертв среди людей и разрушений на земле не было.
Этой ночью российские военные также отражали атаку БПЛА на Воронежскую область. Там тоже обошлось без жертв и разрушений.