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Регион
4 августа, 03:08

ПВО отразила ночную атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Ночью 4 августа российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. БПЛА уничтожили в Шолоховском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Тарасовском и Шолоховском районах»,написал он в Telegram-канале.

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В администрации региона добавили, что согласно оперативным данным, жертв среди людей и разрушений на земле не было.

Этой ночью российские военные также отражали атаку БПЛА на Воронежскую область. Там тоже обошлось без жертв и разрушений.

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Лия Мурадьян
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