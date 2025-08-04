Страны ЕС потеряли свыше одного триллиона евро из-за прекращения энергетического сотрудничества с Россией. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что торговые обороты в энергетической сфере между Евросоюзом и Россией практически сведены к нулю. Из-за этого в Европе резко подорожал природный газ, цены на который в настоящее время на европейском рынке в несколько раз выше, чем в США. Стоимость электроэнергии также поднялась в 2-3 раза, подчёркивает дипломат.

Согласно данным замглавы внешнеполитического ведомства, общий ущерб, нанесённый экономике ЕС в результате антироссийской санкционной кампании, составляет порядка 1,5 триллиона долларов. Кроме того, попытки санкционного давления на Москву обернулись очень низкими темпами роста ВВП Евросоюза — 0,5% в 2023 году и 1% в 2024.