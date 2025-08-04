ПВО за ночь уничтожила 61 БПЛА над восемью регионами РФ и Чёрным морем
Обложка © freepik/vecstock
В ночь с 3 на 4 августа силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ над восемью регионами страны и Чёрным морем. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны.
По данным ведомства, 12 БПЛА было ликвидировано над территорией Воронежской области, 11 дронов уничтожили в воздушном пространстве Крымского полуострова, восемь беспилотников перехватили в Белгородской области, ещё шесть воздушных целей обезвредили в небе над Волгоградской областью. По два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях, по одному беспилотнику перехватили в Рязанской области и Московском регионе. Кроме того, 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа удалось уничтожить над акваторией Чёрного моря.
Ранее об отражении массированного удара украинских беспилотников по Волгоградской области сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его данным, противных атаковал объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. В результате падения обломков БПЛА без света остался рабочий посёлок Иловля и близлежащие населённые пункты.