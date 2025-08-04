ПВО за ночь уничтожила 61 БПЛА над восемью регионами РФ и Чёрным морем

В ночь с 3 на 4 августа силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ над восемью регионами страны и Чёрным морем. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны.

По данным ведомства, 12 БПЛА было ликвидировано над территорией Воронежской области, 11 дронов уничтожили в воздушном пространстве Крымского полуострова, восемь беспилотников перехватили в Белгородской области, ещё шесть воздушных целей обезвредили в небе над Волгоградской областью. По два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях, по одному беспилотнику перехватили в Рязанской области и Московском регионе. Кроме того, 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа удалось уничтожить над акваторией Чёрного моря.