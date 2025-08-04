Краснокамский маньяк признался в двух новых убийствах, его жертвами оказались мальчики

Отбывающий пожизненное в «Чёрном дельфине» Станислав Белорусцев, известный как краснокамский маньяк, раскрыл следователям новые подробности своих преступлений. По данным SHOT, 58-летний осуждённый сообщил сотрудникам ИК-6 в Соль-Илецке о двух нераскрытых убийствах подростков, совершённых 21 год назад, увеличив общее число своих жертв до 17.

Белорусцев рассказал, что 6 марта 2004 года, будучи 37-летним, он лишил жизни двух братьев — 15 и 17 лет. Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми.

Ещё в 2010 году Белорусцева приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство, когда он жестоко расправился с тремя собутыльниками, используя блин от гантели. Позже он признался в ещё 12 убийствах, совершённых в период с 1999 по 2009 годы в Краснокамске Пермского края. Именно эта серия кровавых преступлений принесла ему мрачную славу краснокамского маньяка. Теперь же, с учётом новых признаний, список его жертв стал ещё длиннее.