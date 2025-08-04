Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 06:05

МВД России объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины

Правоохранительные органы. Обложка © Life.ru

Правоохранительные органы. Обложка © Life.ru

Российское МВД объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

Среди объявленных в розыск значатся бывшие руководители украинского оборонного ведомства, занимавшие пост после событий 2014 года: исполнявший обязанности министра Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточках каждого из них.

Конкретные статьи, по которым возбуждено уголовное преследование, в открытых источниках не уточняются.

Живущего на Украине адвоката Полозова* заочно арестовали за фейки о ВС России
Живущего на Украине адвоката Полозова* заочно арестовали за фейки о ВС России

А в марте текущего года в федеральный розыск был объявлен нынешний начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В карточке военачальника 1980 года рождения также содержится формулировка о розыске по статье Уголовного кодекса без указания конкретной нормы.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • МВД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar