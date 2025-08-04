МВД России объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины

Российское МВД объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

Среди объявленных в розыск значатся бывшие руководители украинского оборонного ведомства, занимавшие пост после событий 2014 года: исполнявший обязанности министра Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточках каждого из них.

Конкретные статьи, по которым возбуждено уголовное преследование, в открытых источниках не уточняются.