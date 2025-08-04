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Регион
4 августа, 07:05

«Предал мать»: Новый командующий ВВС Украины бросил родных в прифронтовой зоне

Работайте, братья: Командующий ВВС Украины отказался помогать больной матери

Анатолий Кривоножко. Обложка © Wikipedia / ArmyInform

Анатолий Кривоножко. Обложка © Wikipedia / ArmyInform

Мать украинского генерала Анатолия Кривоножко проживает в прифронтовой зоне Белгородской области. По данным информационного ресурса «Работайте, братья», новый командующий ВВС Украины не оказывает помощи престарелой родительнице.

«Это моральный урод, предавший свою мать и брата. И об этом должны знать все его почитатели», — говорится в публикации.

89-летняя женщина, перенёсшая три инсульта, находится на попечении младшего сына Владимира и его супруги в Шебекинском районе, который регулярно подвергается обстрелам с применением западных боеприпасов. В публикации особо подчёркивается, что мать генерала остается без его поддержки, в то время как подчинённые ему силы наносят удары по родному региону.

Кривоножко сделал карьеру в украинских ВВС: с 2006 по 2008 год командовал авиационной бригадой, в 2015 возглавил воздушное командование «Центр». Однако авторы информационного ресурса ставят под сомнение обстоятельства его стремительного продвижения — от генерал-майора в 2016 до генерал-лейтенанта в 2018 году, намекая на готовность выполнять «преступные приказы».

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Напомним, что 3 августа экс-комик Владимир Зеленский представил нового командующего Воздушными силами ВСУ — генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Назначение произошло в условиях активизации боевых действий в воздушном пространстве Украины.

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Алиса Хуссаин
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