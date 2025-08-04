«Выращиваем капитанов»: Юнги со всей страны учатся морскому делу на форте «Тотлебен»

На расстоянии около четырёх километров от берега, в водах Финского залива между Кронштадтом и Сестрорецком, юные моряки из десяти российских городов проходят интенсивную летнюю практику на форте «Тотлебен». Здесь они постигают азы мореплавания и учатся управлять парусными судами в условиях настоящего ветра и волн. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Юнги проходят практику. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

За лето около 180 школьников, отобранных из множества претендентов, получают уникальный опыт на различных парусниках, включая шхуну «Ольга» и традиционные гички. Главным критерием отбора является искреннее желание связать свою жизнь с морем.

«На 10-дневную смену приезжают юные моряки со всей России. Именно со всей России. Из Москвы и из Казани…Самое главное – это то, что они совершенно заряжены морем. Они забывают о гаджетах и получают морские навыки. Это не сопливо-романтическая развлекушка, мы выращиваем капитанов подводных лодок», — подчеркнул президент Яхт-клуба Санкт-Петербурга Андрей Грошиков.

Первый контакт с морем приносит не только знания, но и первые мозоли от канатов — настоящие испытания для юных моряков. Практические занятия проходят в максимально приближённых к реальности условиях, что делает этот опыт по-настоящему значимым для их будущей профессии.