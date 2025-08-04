СК обнародовал видео с места ликвидации террористов в Кабардино-Балкарии

СК опубликовал кадры с места ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии. На видео видны трое нейтрализованных террористов и их вооружение.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства и боеприпасы», — сообщили в региональном управлении СК.

Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая посягательство на жизнь правоохранителей и незаконный оборот оружия. В настоящее время проводятся экспертизы и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.