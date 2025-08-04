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Регион
4 августа, 07:44

СК обнародовал видео с места ликвидации террористов в Кабардино-Балкарии

СК опубликовал кадры с места ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии. На видео видны трое нейтрализованных террористов и их вооружение.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства и боеприпасы», — сообщили в региональном управлении СК.

Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая посягательство на жизнь правоохранителей и незаконный оборот оружия. В настоящее время проводятся экспертизы и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

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Инцидент произошёл в ночь на 1 августа 2025 года на окраине села Исламей Баксанского района. По данным следствия, вооружённые мужчины, находившиеся в автомобиле, открыли огонь по сотрудникам ФСБ, МВД и Росгвардии, проводившим операцию по задержанию членов запрещённой террористической организации. В результате перестрелки боевики были уничтожены, потерь среди силовиков нет.

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Обложка © Telegram / Следком

Алиса Хуссаин
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