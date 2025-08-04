«Петушиный?»: Нападющий Соболев троллит фанатов ЦСКА после ничьей с отсылкой на Жириновского
Форвард Зенита Соболев спровоцировал фанатов ЦСКА мемом в стиле Жириновского
Футболист «Зенита» Александр Соболев. Обложка © Telegram / Sobolev7
Сразу после ничьей «Зенита» и ЦСКА нападающий петербургского клуба Александр Соболев устроил шоу вне поля. Он опубликовал в своём Telegram-канале провокационный пост в стиле политика Владимира Жириновского.
«Петушиный?», — подписал фотографию футболист.
Однако обсуждать болельщики начали не столько результат встречи, сколько поведение Соболева после финального свистка. Игрок опубликовал эту цитату известного политика, намекнув на исход поединка и вызвав бурную реакцию в соцсетях. В комментариях мнения разделились: кто-то увидел в этом самоиронию, другие же — прямую провокацию в адрес московского клуба.
Фраза Владимира Жириновского про «петушиный крик» стала популярной благодаря его яркому выступлению, где он с ностальгией говорил о звуках петуха, напомнивших ему о деревенской жизни. Это высказывание, произнесённое с характерной для политика экспрессией, быстро разошлось по Интернету, став мемом. Видео, где Жириновский делится этими мыслями, часто цитируется за его искренность и неожиданную лиричность, контрастирующую с его привычным образом резкого оратора.
Напомним, что матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА завершился со счётом 1:1. На 33-й минуте армейцы открыли счёт усилиями Алеррандро — для бразильца этот мяч стал первым за ЦСКА. Петербуржцы отыгрались во втором тайме: пенальти реализовал всё тот же Соболев.