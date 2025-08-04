Мамаша пыталась провезти чемодан с двухлетней дочерью внутри

В Новой Зеландии задержали женщину, перевозившую ребёнка в чемодане. Шокирующий инцидент произошёл 3 августа в городке Кайвака на севере страны, сообщает официальный сайт новозеландской полиции.

«Водитель автобуса заметил шевеление в чемодане и обнаружил там двухлетнюю девочку», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Ребёнок был немедленно извлечён из багажного отделения, где находился в опасных условиях — кожа малышки была сильно перегрета, но видимых травм не обнаружено.

27-летнюю мать ребёнка, задержали и предъявили ей обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетним. Подозреваемая предстанет перед судом уже 4 августа. В настоящее время девочка находится под медицинским наблюдением.