Мамаша пыталась провезти чемодан с двухлетней дочерью внутри
В Новой Зеландии задержали женщину, перевозившую дочь в чемодане
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В Новой Зеландии задержали женщину, перевозившую ребёнка в чемодане. Шокирующий инцидент произошёл 3 августа в городке Кайвака на севере страны, сообщает официальный сайт новозеландской полиции.
«Водитель автобуса заметил шевеление в чемодане и обнаружил там двухлетнюю девочку», — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Ребёнок был немедленно извлечён из багажного отделения, где находился в опасных условиях — кожа малышки была сильно перегрета, но видимых травм не обнаружено.
27-летнюю мать ребёнка, задержали и предъявили ей обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетним. Подозреваемая предстанет перед судом уже 4 августа. В настоящее время девочка находится под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что россиянин на протяжении двух лет подвергал сексуальному насилию своих маленьких дочерей. Жителю Астраханской области предъявили обвинение по нескольким статьям, касающимся тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.