Россиянам рассказали, как не лишиться годовой премии в 2025 году

В условиях нестабильной экономики годовая премия перестаёт быть просто приятным дополнением к зарплате и превращается в ключевой фактор финансовой стабильности. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал управляющий партнёр кадровой компании Владислав Быханов.

Он отметил, что сегодня сотрудники сталкиваются с выбором: либо усиленно трудиться, чтобы сохранить привычный уровень дохода, либо смириться с сокращением бонусов. Для многих работников премия уже не является дополнительным стимулом, а становится необходимостью для поддержания привычного образа жизни.

«Одним из способов обеспечить себе положительную оценку является работа «ударными» методами, похожими на легендарных советских стахановцев прошлого века. Подобная самоотдача позволит показать руководству, насколько важны каждый сотрудник и его вклад в общий успех предприятия. При таком подходе шансы на получение достойной премии значительно возрастают», – указал эксперт.

В итоге лишь те, кто готов мобилизовать силы и ресурсы, смогут в 2025 году рассчитывать на сохранение бонусов. Остальным же придётся приготовиться к возможному уменьшению доходов из-за отсутствия ожидаемых выплат, резюмировал эксперт.