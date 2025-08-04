За час силы ПВО уничтожили пять вражеских дронов над Крымом и водами Чёрного моря
МО: Силы ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Крымом и Чёрным морем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink
Более чем за час с 08:40 до 09:45 мск дежурные расчёты ПВО отразили атаку, перехватив и ликвидировав пять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«С 08:40 мск до 09:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Три вражеских дрона были уничтожены над Республикой Крым, ещё два — над водами Чёрного моря.
Напомним, что минувшей ночью российские войска ПВО сорвали попытку крупномасштабной атаки, уничтожив 61 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты над территорией восьми регионов Российской Федерации и над акваторией Чёрного моря.