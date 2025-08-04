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Регион
4 августа, 08:12

За час силы ПВО уничтожили пять вражеских дронов над Крымом и водами Чёрного моря

МО: Силы ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Крымом и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Более чем за час с 08:40 до 09:45 мск дежурные расчёты ПВО отразили атаку, перехватив и ликвидировав пять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«С 08:40 мск до 09:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Три вражеских дрона были уничтожены над Республикой Крым, ещё два — над водами Чёрного моря.

Силы ПВО отразили массированный удар БПЛА по Волгоградской области
Силы ПВО отразили массированный удар БПЛА по Волгоградской области

Напомним, что минувшей ночью российские войска ПВО сорвали попытку крупномасштабной атаки, уничтожив 61 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты над территорией восьми регионов Российской Федерации и над акваторией Чёрного моря.

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Ольга Сливченко
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