Защита для техники: Украина стала строить бункеры для западного вооружения

Подземные бункеры для размещения западных истребителей F-16 и Mirage стала возводить Украина. Как сообщило издание National Interest, таким образом Киев хочет их защитить от российских атак.

«Как F-16, так и Mirage 2000 оказались жизненно важными в усилиях Украины по противодействию российским авиаударам. Следовательно, украинские военные прилогали все усилия, чтобы защитить самолёт от российских нападений», — говорится в материале.

Поставляемые союзниками Киева самолёты стали приоритетной целью для России. Чтобы сохранить технику в безопасности, украинские пилоты вынуждены совершать полёты на очень малых высотах, что повышает их уязвимость, но снижает вероятность обнаружения.