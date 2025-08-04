Защита для техники: Украина стала строить бункеры для западного вооружения
NI: Чтобы укрыть F-16 и Mirage от России, ВСУ стали строить для них бункеры
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Подземные бункеры для размещения западных истребителей F-16 и Mirage стала возводить Украина. Как сообщило издание National Interest, таким образом Киев хочет их защитить от российских атак.
«Как F-16, так и Mirage 2000 оказались жизненно важными в усилиях Украины по противодействию российским авиаударам. Следовательно, украинские военные прилогали все усилия, чтобы защитить самолёт от российских нападений», — говорится в материале.
Поставляемые союзниками Киева самолёты стали приоритетной целью для России. Чтобы сохранить технику в безопасности, украинские пилоты вынуждены совершать полёты на очень малых высотах, что повышает их уязвимость, но снижает вероятность обнаружения.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление после взятия Часова Яра. Украинские силы при этом теряют способность к организованному сопротивлению. Освобождение города стало возможным благодаря слаженной работе артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.