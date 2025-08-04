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4 августа, 08:29

Защита для техники: Украина стала строить бункеры для западного вооружения

NI: Чтобы укрыть F-16 и Mirage от России, ВСУ стали строить для них бункеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Подземные бункеры для размещения западных истребителей F-16 и Mirage стала возводить Украина. Как сообщило издание National Interest, таким образом Киев хочет их защитить от российских атак.

«Как F-16, так и Mirage 2000 оказались жизненно важными в усилиях Украины по противодействию российским авиаударам. Следовательно, украинские военные прилогали все усилия, чтобы защитить самолёт от российских нападений», — говорится в материале.

Поставляемые союзниками Киева самолёты стали приоритетной целью для России. Чтобы сохранить технику в безопасности, украинские пилоты вынуждены совершать полёты на очень малых высотах, что повышает их уязвимость, но снижает вероятность обнаружения.

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Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление после взятия Часова Яра. Украинские силы при этом теряют способность к организованному сопротивлению. Освобождение города стало возможным благодаря слаженной работе артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.

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Милена Скрипальщикова
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