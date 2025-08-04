Российский суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за рубежом
Нафтогазу запретили иностранные иски по транзиту через Украину против Газпрома
Обложка © РИА Новости / Стрингер, Максим Блинов
Удовлетворив иск «Газпрома», арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу Украины» инициировать или поддерживать разбирательства за рубежом по спору о транзите газа. Об этом передаёт корреспондет ТАСС из зала суда.
Суд уже ввёл обеспечительные меры, запрещающие «Нафтогазу» проводить зарубежные судебные процессы против «Газпрома» в рамках спора о транспортировке российского газа через территорию Украины. Запрет распространяется также на меры, связанные с арестом имущества «Газпрома» и его аффилированных лиц. Решение принято на время основного разбирательства.
Ранее сообщалось, что в 2024 году мировое потребление природного газа достигло рекордных 4,17 триллиона кубометров. По прогнозам, к 2050 году спрос вырастет почти на треть — в первую очередь за счёт стран Азиатско-Тихоокеанского региона.