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Регион
4 августа, 09:01

Российский суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за рубежом

Нафтогазу запретили иностранные иски по транзиту через Украину против Газпрома

Обложка © РИА Новости / Стрингер, Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Стрингер, Максим Блинов

Удовлетворив иск «Газпрома», арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу Украины» инициировать или поддерживать разбирательства за рубежом по спору о транзите газа. Об этом передаёт корреспондет ТАСС из зала суда.

Суд уже ввёл обеспечительные меры, запрещающие «Нафтогазу» проводить зарубежные судебные процессы против «Газпрома» в рамках спора о транспортировке российского газа через территорию Украины. Запрет распространяется также на меры, связанные с арестом имущества «Газпрома» и его аффилированных лиц. Решение принято на время основного разбирательства.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году мировое потребление природного газа достигло рекордных 4,17 триллиона кубометров. По прогнозам, к 2050 году спрос вырастет почти на треть — в первую очередь за счёт стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Милена Скрипальщикова
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