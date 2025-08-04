Российский суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за рубежом

Удовлетворив иск «Газпрома», арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу Украины» инициировать или поддерживать разбирательства за рубежом по спору о транзите газа. Об этом передаёт корреспондет ТАСС из зала суда.

Суд уже ввёл обеспечительные меры, запрещающие «Нафтогазу» проводить зарубежные судебные процессы против «Газпрома» в рамках спора о транспортировке российского газа через территорию Украины. Запрет распространяется также на меры, связанные с арестом имущества «Газпрома» и его аффилированных лиц. Решение принято на время основного разбирательства.