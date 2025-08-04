Россиянам объяснили, можно ли «чистить» кишечник арбузом или дыней

Летом рынки и магазины изобилуют спелыми арбузами и ароматными дынями. Вместе с ними активизируются и устоявшиеся представления о чудодейственном «очищении» организма. Существуют даже так называемые «арбузные диеты», направленные на избавление от лишнего веса и «выведение токсинов». Специалист по рациональному питанию Юлия Финь раскрыла, насколько эффективны подобные практики.

«Арбуз и дыня почти на 90% состоят из воды, при этом содержат минимум калорий: всего 30–40 ккал на 100 г. Богаты витаминами A и C, магнием, калием, а ещё — антиоксидантами. Арбуз славится ликопином, дыня — бета-каротином. Именно сочетание воды и калия помогает восстановить водно-солевой баланс в жаркую погоду», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт отметила, что уходит избыточная жидкость, уменьшаются отёки, появляется ощущение лёгкости. И хотя это не является настоящим «очищением», эффект может восприниматься именно таким образом, особенно у людей, склонных к задержке жидкости в организме. Финь дополнила, что клетчатка и пектин, содержащиеся в арбузах и дынях, стимулируют перистальтику кишечника, улучшают пищеварение, устраняют чувство тяжести и способствуют нормализации стула.

«Когда говорят, что арбуз или дыня «чистят организм», чаще всего имеют в виду «детокс». Но на самом деле за очищение организма отвечают не продукты, а наши собственные системы — печень, почки, кишечник и кожа», — пояснила эксперт.

По её словам, арбуз и дыня не обладают способностью выводить токсины, но они могут поддержать естественные процессы организма: восстановить водный баланс, улучшить пищеварение и обеспечить организм антиоксидантами». Не следует заменять арбузами и дынями основные приёмы пищи и придерживаться монодиет. Это, по словам специалиста, может привести к дефициту белка, жиров и других важных витаминов, а кратковременное снижение веса объясняется просто потерей жидкости.