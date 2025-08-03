Россиянам назвали единственный случай, когда можно покупать нарезанные арбузы и дыни

Свежие овощи, фрукты и ягоды, нарезанные и упакованные в герметичные контейнеры с модифицированной газовой средой, можно покупать без опасений отравления, отметила доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. В то же время она призвала помнить, что в условиях жаркой погоды активно размножаются болезнетворные бактерии, вызывающие кишечные инфекции и пищевые отравления.

Особенно подвержены бактериальной порче сезонные фрукты, овощи и ягоды, например, арбузы и дыни. Чаще всего загрязнятся патогенными микроорганизмами предварительно нарезанные плоды. Поэтому покупать можно только те продукты, которые содержатся в герметичных пластиковых тарах и предварительно прошли газовую упаковку. Условия хранения для них создаются за счёт пониженного содержания кислорода и повышенного содержания углекислого газа.

Такая среда задерживает появление мягких участков на поверхности фруктов и овощей, а также замедляет химические реакции, связанные с их созреванием. Однако продукты будут безопасны только при соблюдении сроков годности. Свежие плоды в герметичной упаковке обычно хранятся не более 5–12 суток при температуре 2-6 градусов. А вот ягоды или фрукты в стаканчиках имеют меньший срок хранения — обычно один-два дня — и только в холодильнике.