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Регион
4 августа, 09:15

СБУ утверждает, что задержала шпиона в транспортной службе Минобороны Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Служба безопасности Украины заявила о якобы обнаружении шпиона в структуре специальной транспортной службы Министерства обороны страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Утверждается, что был задержан мобилизованный, служивший в боевой бригаде Государственной специальной транспортной службы военного ведомства.

«Задержание произошло ещё на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне <…> Задачей агента была корректировка воздушных атак по силам обороны в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Задержанного предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Ранее Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тысяч человек. Таким образом количество сотрудников вырастет до 41 тысячи.

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Ольга Сливченко
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