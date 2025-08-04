СБУ утверждает, что задержала шпиона в транспортной службе Минобороны Украины

Служба безопасности Украины заявила о якобы обнаружении шпиона в структуре специальной транспортной службы Министерства обороны страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Утверждается, что был задержан мобилизованный, служивший в боевой бригаде Государственной специальной транспортной службы военного ведомства.

«Задержание произошло ещё на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне <…> Задачей агента была корректировка воздушных атак по силам обороны в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Задержанного предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы.