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Регион
4 августа, 09:21

Бой российских и украинских дронов в приграничье сняли на видео

Северный ветер опубликовал видео воздушного боя дронов в российском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

В Сети появилось видео воздушного боя российских и украинских дронов. Кадры, которые опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север», сняты в приграничье РФ.

Появились кадры боя украинских и российских беспилотников. Видео © Неофициальная пресс-служба группировки войск «Север»

«Подразделения РЭБ группировки «Север» продолжают охоту за вражескими коптерами. Для этого применяются различные инженерные решения и приспособления, с помощью которых можно сбивать дроны противника, при этом сохраняя свои», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с камеры российского дрона, видно, как к нему приближаются вражеские аппараты. БПЛА скоординировано направляется к ним и, ударив корпусом, выводит их из строя. Уточняется, что для борьбы с дронами противника применяются различные инженерные приспособления и технологии радиоэлектронной борьбы.

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Ранее сообщалось, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 925 атак украинских боевиков. Над Донецком и Макеевкой было уничтожено 364 вражеских дрона, ещё 561 — в районе Горловки. Российские силы продолжают активно применять средства РЭБ для защиты воздушного пространства в регионе.

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Милена Скрипальщикова
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