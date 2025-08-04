Бой российских и украинских дронов в приграничье сняли на видео
Северный ветер опубликовал видео воздушного боя дронов в российском приграничье
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В Сети появилось видео воздушного боя российских и украинских дронов. Кадры, которые опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север», сняты в приграничье РФ.
Появились кадры боя украинских и российских беспилотников. Видео © Неофициальная пресс-служба группировки войск «Север»
«Подразделения РЭБ группировки «Север» продолжают охоту за вражескими коптерами. Для этого применяются различные инженерные решения и приспособления, с помощью которых можно сбивать дроны противника, при этом сохраняя свои», — говорится в сообщении.
На кадрах, снятых с камеры российского дрона, видно, как к нему приближаются вражеские аппараты. БПЛА скоординировано направляется к ним и, ударив корпусом, выводит их из строя. Уточняется, что для борьбы с дронами противника применяются различные инженерные приспособления и технологии радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 925 атак украинских боевиков. Над Донецком и Макеевкой было уничтожено 364 вражеских дрона, ещё 561 — в районе Горловки. Российские силы продолжают активно применять средства РЭБ для защиты воздушного пространства в регионе.