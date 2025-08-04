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4 августа, 09:32

Мать главкома ВВС Украины пала жертвой его приказов в белгородском приграничье

SHOT: В Белгородской области умерла мать главкома ВВС Украины Кривоножко

Обложка © Одноклассники / Шебекинский округ / Wikipedia / ArmyInform

Обложка © Одноклассники / Шебекинский округ / Wikipedia / ArmyInform

В Шебекинском районе Белгородской области ушла из жизни 101-летняя Варвара Захаровна Кривоножко, мать нового главкома ВВС Украины Анатолия Кривоножко, пережившая четыре инсульта. Её последние дни прошли под грохот украинских обстрелов, в том числе с использованием американских и французских боеприпасов, которыми командовал её сын, сообщает SHOT.

Пока родное село Первое Цепляево страдало от атак, Кривоножко оборвал связь с матерью и братом, оставив их в эпицентре конфликта. Варвара Захаровна, труженица тыла, в годы Великой Отечественной войны копала противотанковые рвы в Белгородчине и была удостоена медали «За доблестный труд». Её жизнь оборвалась несколько месяцев назад, но, говорят, сын даже не почтил её память словом.

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Напомним, что 3 августа экс-комик Владимир Зеленский представил нового командующего Воздушными силами ВСУ — генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Назначение произошло в условиях активизации боевых действий в воздушном пространстве Украины.

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Оксана Попова
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