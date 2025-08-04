В Шебекинском районе Белгородской области ушла из жизни 101-летняя Варвара Захаровна Кривоножко, мать нового главкома ВВС Украины Анатолия Кривоножко, пережившая четыре инсульта. Её последние дни прошли под грохот украинских обстрелов, в том числе с использованием американских и французских боеприпасов, которыми командовал её сын, сообщает SHOT.

Пока родное село Первое Цепляево страдало от атак, Кривоножко оборвал связь с матерью и братом, оставив их в эпицентре конфликта. Варвара Захаровна, труженица тыла, в годы Великой Отечественной войны копала противотанковые рвы в Белгородчине и была удостоена медали «За доблестный труд». Её жизнь оборвалась несколько месяцев назад, но, говорят, сын даже не почтил её память словом.