Поймана гигантская крыса размером с младенца

В одном из домов на севере Англии поймали крысу, длина которой превышает 50 сантиметров. По мнению специалистов, она оказалась самой крупной из когда-либо зарегистрированных в Великобритании. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошёл в районе Норманби Северного Йоркшира. Специалисты по отлову вредителей зафиксировали, что длина крысы от морды до кончика хвоста достигала 22 дюймов (55,88 см).



Консерваторы из оппозиции возложили вину за сложившуюся ситуацию на совет, контролируемый лейбористами. По их мнению, местные власти перестали заниматься проблемой нашествия крыс и перекладывают расходы на борьбу с ними на плечи местных жителей.