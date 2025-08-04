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4 августа, 09:35

Король Малайзии отправился в Россию для переговоров с Путиным

Король Малайзии Джохор Ибрагим ибни султан Искандар. Обложка © ТАСС / VINCENT THIAN

Король Малайзии Джохор Ибрагим ибни султан Искандар. Обложка © ТАСС / VINCENT THIAN

В Россию вылетел король Малайзии Джохор Ибрагим ибни султан Искандар с целью провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своём аккаунте в социальной сети Х, в стране по этому случаю прошла церемония проводов монарха.

«Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году», — говорится в публикации

Премьер-министр отметил, что визит открывает новую главу в отношениях между государствами и будет способствовать развитию сотрудничества в различных областях. Отмечается, что король будет находиться в России с 5 по 10 августа.

Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился спустя два дня
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Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию состоится 6 или 7 августа. Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что о встрече со спецпосланником просила именно российская сторона.

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Юлия Сафиулина
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