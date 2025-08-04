Бывшего приморского депутата тяжело ранили ножом в кафе

В Ливадии совершено нападение на экс-депутата Приморского края Руслана Маноконова. На экс-парламентария напал хабаровчанин, сейчас за его жизнь борются врачи. По информации Amur Mash, Маноконов в реанимации.

По рассказам очевидцев, конфликт разгорелся в кафе «Терраса», где шумная компания весело проводила время. Недопонимание или ссора привели к тому, что бывшего народного избранника пришлось увезти на скорой с тяжёлой раной. Всего через семь дней у него должен был быть день рождения.

Кстати, чиновник уже привлекал внимание общественности к своей персоне. В 2019 году он был осуждён за мошенничество с выплатами, что повлекло лишение депутатского мандата. На свободу он вышел по условно-досрочному освобождению.