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Регион
4 августа, 09:31

Бывшего приморского депутата тяжело ранили ножом в кафе

Amur Mash: Экс-депутат Приморья Маноконов попал в больницу с ножевым ранением

Экс-депутат Приморского края Руслан Маноконов. Обложка © Администрация Находкинского городского округа

Экс-депутат Приморского края Руслан Маноконов. Обложка © Администрация Находкинского городского округа

В Ливадии совершено нападение на экс-депутата Приморского края Руслана Маноконова. На экс-парламентария напал хабаровчанин, сейчас за его жизнь борются врачи. По информации Amur Mash, Маноконов в реанимации.

По рассказам очевидцев, конфликт разгорелся в кафе «Терраса», где шумная компания весело проводила время. Недопонимание или ссора привели к тому, что бывшего народного избранника пришлось увезти на скорой с тяжёлой раной. Всего через семь дней у него должен был быть день рождения.

Кстати, чиновник уже привлекал внимание общественности к своей персоне. В 2019 году он был осуждён за мошенничество с выплатами, что повлекло лишение депутатского мандата. На свободу он вышел по условно-досрочному освобождению.

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Ранее семейный ужин в Нижегородской области неожиданно обернулся кровавой драмой. Местная жительница в порыве ревности ударила своего гражданского супруга ножом в живот. Инцидент произошёл после возвращения мужчины из командировки.

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Ольга Сливченко
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