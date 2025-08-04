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Регион
4 августа, 09:28

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 августа проведёт международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков пообещал проинформировать о результатах разговора.

Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Ранее пресс-секретарь президента допустил встречу Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который должен прибыть в Россию на этой неделе. Ожидается, что посланник Дональда Трампа посетит РФ за 1-2 дня до истечения ультиматума, выдвинутого главой Белого дома.

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Александр Юнашев
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