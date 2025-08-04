Смертельный лизь: Врач объяснил, как собачья слюна стала фатальной для пожилой британки

В Великобритании произошёл печальный случай: 83-летняя Джун Бакстер умерла после того, как её свежая рана на ноге была облизана домашней собакой. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объясняет, что любые открытые повреждения кожи представляют собой благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов. Контакт с животным, особенно через его слюну, значительно увеличивает риск инфицирования. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Слюна собаки является жидкостью с микроорганизмами, которые легко проникают в место ранения и способствуют заражению», — сказал врач.

Однако эксперт отмечает, что вероятность заражения именно через собачью слюну не так высока, поскольку в ней присутствует фермент лизоцим — природный антибиотик, способный подавлять рост многих бактерий. Именно поэтому существует поверье о целебных свойствах облизывания ран животными.

Тем не менее, даже при наличии защитных веществ слюна питомцев остаётся потенциальным источником опасных микроорганизмов. Поэтому при повреждениях кожи следует тщательно обрабатывать раны и избегать контакта с животными, чтобы минимизировать риск серьёзных осложнений.