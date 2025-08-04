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4 августа, 09:42

Российская армия обрушила мощь «Кинжала» на военные аэродромы Украины

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по аэродромам ВСУ с применением Кинжала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал». Данные сведения передаёт пресс-служба Минобороны России 4 августа.

В оборонном ведомстве добавили, что также применялись ударные БПЛА большой дальности.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российская армия заняла пограничный контрольно-пропускной пункт Гоптовка, расположенный в Дергачёвском районе Харьковской области. Это важный пограничный пункт на трассе Харьков-Белгород, используемый для контроля перемещений, логистики и гуманитарных операций. Потеря КПП значительно усилит позиции РФ в приграничье.

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Юлия Сафиулина
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