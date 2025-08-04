Российская армия обрушила мощь «Кинжала» на военные аэродромы Украины

В оборонном ведомстве добавили, что также применялись ударные БПЛА большой дальности.

Ранее сообщалось, что российская армия заняла пограничный контрольно-пропускной пункт Гоптовка, расположенный в Дергачёвском районе Харьковской области. Это важный пограничный пункт на трассе Харьков-Белгород, используемый для контроля перемещений, логистики и гуманитарных операций. Потеря КПП значительно усилит позиции РФ в приграничье.