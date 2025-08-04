Экономист Сталь заявил, что российская нефть является самой выгодной для Азии

Несмотря на внешние санкции со стороны Европы, российская нефть остаётся для стран Азии самым выгодным вариантом. Данное заявление сделал эксперт по международной логистике, ВЭД и импорту Евгений Сталь.

«Спрос на российскую нефть в Азии сейчас настолько высок, что даже снижение потолка не пугает импортёров. Они привыкли работать в обход ограничений, а дефицит на мировом рынке лишь усиливает их зависимость от российской нефти. Россия уже перестроила логистику. Теневой флот, расчёты в юанях, реэкспорт через третьи страны — нефть просто меняет документы», — отмечает он в интервью РИА «Новости».

По его словам, нефть РФ для Азии остаётся пока самым выгодным вариантом, даже с учётом санкций и угроз жёстких ограничений от США. Те же поставки из Саудовской Аравии или Ирака обойдутся дороже. Хоть из-за внешних давлений возможны точечные заморозки сделок или временные паузы, тем не менее, массового отказа не будет, уверен эксперт. Тем более, что некоторые страны, в частности, Китай и Индия уже научились обходить санкции.