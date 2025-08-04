На Камчатке появится первое в России «Село воинской доблести» за заслуги в ходе СВО
Губернатор Солодов: Селу Седанка в Камчатском крае присвоят звание за доблесть
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Село Седанка в Камчатском крае станет первым населенным пунктом в России, которому присвоят звание «Села воинской доблести» за участие жителей в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
По его словам, из Седанки, где официально проживают 457 человек (из них 67 мужчин старше 18 лет), на СВО ушли 39 человек.
«Это настоящие герои. Подвиг седанцев достоин того, чтобы остаться в истории края и страны», — отметил глава региона.
Губернатор также уточнил, что в домах семей участников СВО уже начались ремонты: обновлены кровли, стартовал капитальный ремонт квартир. Инициатива о присвоении звания будет внесена на ближайшей сессии Заксобрания Камчатского края.