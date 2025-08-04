Мужчина убил сына из-за пончиков и спрятал тело в стиральной машинке

В США мужчину осудили на 50 лет лишения свободы за убийство своего 7-летнего приёмного сына. Как сообщает Daily Mirror, он спрятал тело в стиральной машине.

Инцидент произошёл в городе Спринг американского штата Техас в 2022 году. Супружеская пара Джермейн Томас и Тиффани обратились в полицию, заявив, что их ребёнок Трой Клер пропал без вести. Однако вскоре тело мальчика нашли в стиральной машинке. Эксперты выяснили, что он получил травмы головы и пострадал от асфиксии.

Причиной убийства стала выпечка. Как заявлял мужчина, мальчик съел кремовые пончики и отказывался признаваться. За это он угрожал поместить его в духовку. Приёмная мать также плохо обращалась с сыном. Она признала вину и ждёт приговора, который огласят 10 сентября. Отмечается, что следствие и судебный процесс длились три года.

Полиция выяснила, что семья усыновила ребёнка в 2019 году, и с самого начала выглядела не слишком примерной. Ранее Служба защиты детей уже обращала внимание на эту пару, однако Троя забирать не стали.