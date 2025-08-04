РСТ фиксирует рост интереса туристов к Камчатке, несмотря на катаклизмы
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Туристы продолжают активно бронировать поездки на Камчатку, несмотря на природные катаклизмы в регионе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, передаёт «Постньюс».
По словам представителя РСТ, пока рано говорить о снижении турпотока на фоне недавнего землетрясения и извержений вулканов. Напротив, интерес к Камчатке продолжает расти. Так, в 2024 году полуостров посетили порядка 440 тысяч человек, а Северные Курилы — более 7,5 тысячи.
«Камчатка — уникальное по красоте и возможностям место. Мы рекомендуем путешественникам обращаться только к сертифицированным гидам и туроператорам — это важно для безопасности и качества отдыха», — подчеркнул Абдюханов.
Эксперты отмечают, что спрос на экотуризм и активные форматы отдыха, включая вулканические маршруты, продолжает расти на фоне общей популяризации внутреннего туризма.
Камчатка остаётся сейсмически активным регионом — ранее сегодня, 4 августа, проснулся ещё один вулкан. Крашенинников выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров. Пепловый шлейф направился в сторону Кроноцкого залива и, к счастью, прошёл над необитаемыми территориями. Высота самого вулкана составляет 1856 метров.