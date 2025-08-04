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Регион
4 августа, 10:19

РСТ фиксирует рост интереса туристов к Камчатке, несмотря на катаклизмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Parilov

Туристы продолжают активно бронировать поездки на Камчатку, несмотря на природные катаклизмы в регионе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, передаёт «Постньюс».

По словам представителя РСТ, пока рано говорить о снижении турпотока на фоне недавнего землетрясения и извержений вулканов. Напротив, интерес к Камчатке продолжает расти. Так, в 2024 году полуостров посетили порядка 440 тысяч человек, а Северные Курилы — более 7,5 тысячи.

«Камчатка — уникальное по красоте и возможностям место. Мы рекомендуем путешественникам обращаться только к сертифицированным гидам и туроператорам — это важно для безопасности и качества отдыха», — подчеркнул Абдюханов.

Эксперты отмечают, что спрос на экотуризм и активные форматы отдыха, включая вулканические маршруты, продолжает расти на фоне общей популяризации внутреннего туризма.

Уже 11 мощных землетрясений всколыхнули Камчатку после пробуждения вулканов
Уже 11 мощных землетрясений всколыхнули Камчатку после пробуждения вулканов

Камчатка остаётся сейсмически активным регионом — ранее сегодня, 4 августа, проснулся ещё один вулкан. Крашенинников выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров. Пепловый шлейф направился в сторону Кроноцкого залива и, к счастью, прошёл над необитаемыми территориями. Высота самого вулкана составляет 1856 метров.

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Марина Фещенко
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