РСТ фиксирует рост интереса туристов к Камчатке, несмотря на катаклизмы

Туристы продолжают активно бронировать поездки на Камчатку, несмотря на природные катаклизмы в регионе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, передаёт «Постньюс».

По словам представителя РСТ, пока рано говорить о снижении турпотока на фоне недавнего землетрясения и извержений вулканов. Напротив, интерес к Камчатке продолжает расти. Так, в 2024 году полуостров посетили порядка 440 тысяч человек, а Северные Курилы — более 7,5 тысячи.

«Камчатка — уникальное по красоте и возможностям место. Мы рекомендуем путешественникам обращаться только к сертифицированным гидам и туроператорам — это важно для безопасности и качества отдыха», — подчеркнул Абдюханов.

Эксперты отмечают, что спрос на экотуризм и активные форматы отдыха, включая вулканические маршруты, продолжает расти на фоне общей популяризации внутреннего туризма.