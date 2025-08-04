«Выдворять кланами»: В ГД ратуют за пожизненный запрет на въезд иностранцам-преступникам

Необходимо навсегда запрещать въезд в Россию осуждённым за особо тяжкие преступления иностранным гражданам, а также всем их родственникам. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с 360.ru.

По словам политика, соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму. Документ предусматривает запрет на въезд для лиц, совершивших серьёзные преступления как на территории России, так и за её пределами — вне зависимости от того, была ли снята или погашена судимость.

Миронов уверен, что такая мера поможет сократить количество правонарушений, связанных с иностранцами. Он подчеркнул, что криминальное прошлое многих выходцев из стран Средней Азии остаётся неизвестным для российских правоохранителей.

«К огромному сожалению, криминальное прошлое выходцев из стран Средней Азии для наших правоохранительных органов является тайной за семью печатями. Никто толком не знает, чем занимались или запятнали себя мигранты у себя на родине до приезда в Россию», — пояснил парламентарий.

Кроме того, он предложил ужесточить меры, выдворяя из страны не только самих нарушителей, но и всех их ближайших родственников — членов семейных кланов, которые могут способствовать повторным правонарушениям.