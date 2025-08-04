Экономист Хазанов: Обвал продаж грузовиков ударит по бюджету и заводам

Снижение спроса на грузовики на 70% может нанести серьезный ущерб российской экономике. Об этом в комментарии «Постньюс» предупредил доктор экономических наук Леонид Хазанов.

По словам эксперта, резкое сокращение производства и перевозок означает уменьшение налоговых поступлений сразу по нескольким направлениям — от машиностроителей до логистических компаний.

«Чем меньше грузовиков производится и эксплуатируется, тем меньше получает бюджет. И так далее по всей цепочке», — пояснил Хазанов.

Экономист также не исключил переход отрасли в режим вынужденных отпусков. В случае дальнейшего падения спроса предприятия могут столкнуться с полной остановкой производства.

На фоне снижения спроса производители уже фиксируют удешевление тягачей — цены на отдельные модели снизились почти на треть. Однако, несмотря на скидки, компании не спешат с покупками. По оценке игроков рынка, ситуацию может стабилизировать снижение ключевой ставки до уровня около 15%.