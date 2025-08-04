Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 10:23

Экономист Хазанов: Обвал продаж грузовиков ударит по бюджету и заводам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maksim Safaniuk

Снижение спроса на грузовики на 70% может нанести серьезный ущерб российской экономике. Об этом в комментарии «Постньюс» предупредил доктор экономических наук Леонид Хазанов.

По словам эксперта, резкое сокращение производства и перевозок означает уменьшение налоговых поступлений сразу по нескольким направлениям — от машиностроителей до логистических компаний.

В России распродают грузовики с огромными скидками, но их всё равно не берут
В России распродают грузовики с огромными скидками, но их всё равно не берут

«Чем меньше грузовиков производится и эксплуатируется, тем меньше получает бюджет. И так далее по всей цепочке», — пояснил Хазанов.

Экономист также не исключил переход отрасли в режим вынужденных отпусков. В случае дальнейшего падения спроса предприятия могут столкнуться с полной остановкой производства.

Росстандарт запретил продажу ряда китайских грузовиков в России
Росстандарт запретил продажу ряда китайских грузовиков в России

На фоне снижения спроса производители уже фиксируют удешевление тягачей — цены на отдельные модели снизились почти на треть. Однако, несмотря на скидки, компании не спешат с покупками. По оценке игроков рынка, ситуацию может стабилизировать снижение ключевой ставки до уровня около 15%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские дилеры столкнулись с резким падением спроса на грузовую технику. Чтобы распродать запасы, накопленные в прошлые годы, компании снижают цены почти на треть.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar