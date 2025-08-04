КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение ЦСКА в матче с Зенитом

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС разберёт инциденты, произошедшие во время матча третьего тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» (1:1). Об этом «Матч ТВ» рассказал глава органа Артур Григорьянц. Армейцы по итогам игры получили сразу шесть предупреждений.

«Выход за пределы технической зоны Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко, а также неподобающее поведение команды — три футболиста и три официальных лица клуба получили предупреждения», — сказал Григорьянц.