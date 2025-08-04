КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение ЦСКА в матче с Зенитом
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС разберёт инциденты, произошедшие во время матча третьего тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» (1:1). Об этом «Матч ТВ» рассказал глава органа Артур Григорьянц. Армейцы по итогам игры получили сразу шесть предупреждений.
«Выход за пределы технической зоны Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко, а также неподобающее поведение команды — три футболиста и три официальных лица клуба получили предупреждения», — сказал Григорьянц.
Ранее Life.ru писал, что сразу после ничейного матча «Зенита» и ЦСКА нападающий петербургской команды Александр Соболев оказался в центре скандала. Он опубликовал фотографию с подписью «Петушиный?» — цитатой, связанной с риторикой политика Владимира Жириновского. Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях. Одни сочли это самоиронией, другие — прямой провокацией в адрес московского клуба.