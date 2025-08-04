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4 августа, 10:54

На Городской ферме ВДНХ пополнение — родилась чёрная малышка-альпака

На Городской ферме ВДНХ родилась альпака

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Городской ферме ВДНХ прибавление: 3 августа утром на свет появилась крохотная альпака-девочка. Мама Дося и малышка чувствуют себя отлично. Первые сутки новорождённая в основном спала, но Дося не давала ей забывать о кормлении.

Пополнение на ферме альпак. Видео © Life.ru

Сейчас мама с дочкой живут в хлеву под бдительным присмотром зоологов. К сотрудникам Дося привыкла, относится спокойно, не плюётся и подпускает людей к детенышу.

Дося не отходит от дочки ни на шаг. Фото © Life.ru

Дося не отходит от дочки ни на шаг. Фото © Life.ru

Малышка уже познакомилась со старшими сёстрами, Шоколадкой и Черничкой. Её окрас чёрный, но возможно, он будет другим, когда кроха подрастёт. Около шести месяцев детеныш альпак будет пить молоко, а затем перейдет на взрослое питание (сено, овощи, трава, мюсли).

Отца малышки зовут Берберис. Он недавно переехал с другими сородичами из временного пристанища на Ферме, где они гостили год, пока строился новый парк.

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Ранее стало известно, что в начале лета с интервалом в несколько дней пушистое население Московского зоопарка пополнилась сразу двумя новорождёнными альпаками – самцом и самкой. Мальчика назвали Касабланка.

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Ольга Сливченко
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