Мать умирала, а он бомбил родное село: карьера генерала ВСУ Кривоножко Командный состав ВСУ пополнил ещё один генерал с русскими корнями — Анатолий Кривоножко. Он отдавал приказы об ударах по Белгородской области, где живёт его семья и соседи. За это он получил звание Героя Украины. Что известно про Кривоножко? 4 августа, 11:31 Из Белгородской области – в главкомы ВВС Украины: как Кривоножко стал врагом России. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM /Oleksandr Osipov, © ТАСС / Павел Колядин, © Wikipedia / ArmyInform

От русского парня до главкома ВВС Украины: как Кривоножко сделал карьеру на войне с Россией

Новым командующим Воздушными силами ВСУ назначен Анатолий Кривоножко. 60-летний генерал-лейтенант с 2006-го по 2008 год служил в 114-й бригаде тактической авиации. В 2015 году он возглавил воздушное командование «Центр». Принимал участие в так называемой АТО. После 2022 года на него посыпались награды. Уже в марте он получил орден Даниила Галицкого, а потом ещё два ордена Богдана Хмельницкого. В 2023 году ему присвоено звание Героя Украины.

— За личное мужество и героизм, проявленный во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу Украины — говорится в тексте указа Зеленского.

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До 30 августа 2024 года командующим Воздушными силами Вооружённых сил Украины был генерал-лейтенант Николай Олещук*. Своей должности он лишился после крушения первого истребителя F-16, поставленного Киеву. Пилот Алексей Месь погиб.

— Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным лётчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчётам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины, — заявлял Зеленский.

Тогда же временно исполняющим обязанности командующим Воздушными силами ВСУ был назначен Анатолий Кривоножко. В августе 2025 года он занял должность без приставки врио. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Кривоножко родом из России, но воюет против неё. Фото © Telegram / kpszsu

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Служа народу Украины, Кривоножко забыл о маленькой части русского народа. Оказалось, что родом он из Шебекинского района Белгородской области. На территории России у него живут родственники и соседи. Мама умерла в возрасте 101 года после четырёх инсультов. По данным канала SHOT, с ней новый командир ВС ВСУ перестал общаться после начала специальной военной операции. Известно, что в годы Великой Отечественной войны она копала противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области. За это была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также у него на Российской земле остался брат, у которого теперь проблемы из-за украинского родственника.

Село Первое Цепляево, где до сих пор проживают близкие Кривоножко, регулярно обстреливается ВСУ. Например, 17 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на территорию местного сельхозпредприятия. Были повреждены четыре транспортных средства. 3 июня из-за детонации дрона пострадали машины, работающие в полях.

— Выходит, что новый командующий ВС Украины — типичный вырусь с клеймом предателя своих родных, — написал другой уроженец Белгородской области, военный корреспондент Евгений Поддубный.

Не только Кривоножко: какие ещё русские воюют за Украину против своей родины?

Кривоножко не единственный русский, кто пошёл на службу киевскому режиму. Главком ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области. Не так давно он перевёл в Россию миллион рублей на лечение отца. 86-летнему Станиславу Прокофьевичу помогают московские медики. Также с Россией связан и теневой правитель Украины, глава офиса президента Андрей Ермак. Его мать родом из Санкт-Петербурга.

*Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных