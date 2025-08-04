В июле был снег? С тюменцев потребовали плату за уборку сугробов во дворе
URA.ru: Жителям дома в Тюмени пришлось оплатить снегоуборочные работы в июле
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Жителям дома №16 на улице Медовая в Тюмени предложили заплатить за уборку снега во дворе. Всё бы ничего, но это была июльская платёжка. Об этом сообщает URA.ru.
«Пришла платёжка ЖКУ за июль уборка снега и сумма к оплате 46 рублей. Разве у нас в июле был снег?», — возмущались жильцы.
В управляющей компании пояснили, что с текущего месяца решили более подробно отражать статьи расходов в квитанциях. Ранее суммы по коммунальным услугам не были так детально распределены. При этом общая сумма начислений рассчитывается заранее на весь год и делится на двенадцать месяцев. Именно поэтому плата за зимнюю уборку снега оказалась включена в июльский счёт.
Кроме того, с 1 июля 2025 года в Тюменской области вступили в силу обновлённые региональные стандарты стоимости ЖКУ. Эти изменения продлятся до конца года и могут повлиять на размер субсидий для граждан, если их коммунальные расходы превысят 20% от дохода.
Ранее в Госдуме заявили, что крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства будет перенесён с 10 на 15 число каждого месяца. Депутаты считают, что так будет меньше случаев с просроченными платежами, а у граждан будет больше времени, чтобы расплатиться.