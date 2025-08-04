В июле был снег? С тюменцев потребовали плату за уборку сугробов во дворе

Жителям дома №16 на улице Медовая в Тюмени предложили заплатить за уборку снега во дворе. Всё бы ничего, но это была июльская платёжка. Об этом сообщает URA.ru.

«Пришла платёжка ЖКУ за июль уборка снега и сумма к оплате 46 рублей. Разве у нас в июле был снег?», — возмущались жильцы.

В управляющей компании пояснили, что с текущего месяца решили более подробно отражать статьи расходов в квитанциях. Ранее суммы по коммунальным услугам не были так детально распределены. При этом общая сумма начислений рассчитывается заранее на весь год и делится на двенадцать месяцев. Именно поэтому плата за зимнюю уборку снега оказалась включена в июльский счёт.

Кроме того, с 1 июля 2025 года в Тюменской области вступили в силу обновлённые региональные стандарты стоимости ЖКУ. Эти изменения продлятся до конца года и могут повлиять на размер субсидий для граждан, если их коммунальные расходы превысят 20% от дохода.