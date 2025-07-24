Россиянам напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России произойдёт изменение сроков оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Крайний срок оплаты будет перенесён с 10-го на 15-е число месяца. Об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», — уточнил Колунов в разговоре с РИА «Новости».

По мнению парламентария, данная мера предоставит гражданам больше времени для своевременной оплаты счетов, что позволит снизить вероятность возникновения просрочек и штрафных санкций. Колунов пояснил, что многим россиянам заработная плата поступает на счета 12-го или 15-го числа месяца. Кроме того, перенос срока оплаты будет полезен управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг, так как упростит планирование и обработку платежей и снизит нагрузку на бухгалтерию в начале месяца.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Причина переноса, по словам авторов инициативы, заключается в том, что значительная часть россиян получает зарплату в период с 12-е по 15-е число месяца.