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24 июля, 03:27

Россиянам напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов: Крайний срок оплаты ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 1 марта 2026 года в России произойдёт изменение сроков оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Крайний срок оплаты будет перенесён с 10-го на 15-е число месяца. Об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», — уточнил Колунов в разговоре с РИА «Новости».

По мнению парламентария, данная мера предоставит гражданам больше времени для своевременной оплаты счетов, что позволит снизить вероятность возникновения просрочек и штрафных санкций. Колунов пояснил, что многим россиянам заработная плата поступает на счета 12-го или 15-го числа месяца. Кроме того, перенос срока оплаты будет полезен управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг, так как упростит планирование и обработку платежей и снизит нагрузку на бухгалтерию в начале месяца.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Причина переноса, по словам авторов инициативы, заключается в том, что значительная часть россиян получает зарплату в период с 12-е по 15-е число месяца.

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Ранее сообщалось, что в Государственной Думе обсуждаются поправки в Жилищный кодекс РФ, направленные на изменение структуры квитанций ЖКХ. Предлагается выделить в отдельную строку плату за текущий ремонт, которая в настоящее время включена в статью «содержание жилплощади». Авторы законопроекта отмечают, что это позволит повысить прозрачность расходования средств и улучшить взаимодействие между жильцами и управляющими компаниями.

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Антон Голыбин
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