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Регион
4 августа, 11:05

Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

Путин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Обложка © kremlin

Путин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой стороны обсудили восстановление региона. Чиновник рассказал президенту о ремонте жилья и школ, строительстве 1500 км дорог, достижениях в здравоохранении и мерах по обеспечению стабильного водоснабжения

Путин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Видео © kremlin

Президент отметил важность восстановления жилого фонда, инфраструктуры и угольной отрасли, подчеркнув необходимость особого внимания к этим вопросам. Также он выделил социальную сферу, особенно здравоохранение, и упомянул, что знает о предложениях по строительству новых медучреждений в ДНР.

Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в сентябре
Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в сентябре

Ранее президент России Владимир Путин встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом для обсуждения результатов работы финансовой организации за предыдущий период и текущих приоритетов, особое внимание уделяя вопросам ипотечного кредитования. Глава государства обратил внимание на снижение объёмов ипотечного кредитования и связал это с излишне жесткой системой нормативов, предложив финансовым институтам действовать ответственно и прозрачно, минимизируя дополнительные расходы граждан.

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Оксана Попова
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