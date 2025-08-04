Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

Глава государства Владимир Путин провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой стороны обсудили восстановление региона. Чиновник рассказал президенту о ремонте жилья и школ, строительстве 1500 км дорог, достижениях в здравоохранении и мерах по обеспечению стабильного водоснабжения

Путин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Видео © kremlin

Президент отметил важность восстановления жилого фонда, инфраструктуры и угольной отрасли, подчеркнув необходимость особого внимания к этим вопросам. Также он выделил социальную сферу, особенно здравоохранение, и упомянул, что знает о предложениях по строительству новых медучреждений в ДНР.