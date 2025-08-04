Тайный убийца: Одно решение британского Минобороны унесло тысячи жизней солдат

Асбест стал причиной гибели тысяч британских военнослужащих, превзойдя потери в Афганистане. Вредное вещество, использовавшееся в казармах, на кораблях, подлодках, вертолётах и танках, ежегодно вызывает около 89 случаев мезотелиомы — смертельного рака. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на данные Британского общества гигиены труда.

За девять лет Минобороны выплатило пострадавшим 112,5 млн фунтов (примерно 11,9 млрд рублей), но до 2016 года компенсации не предоставлялись. Лиз Дарлисон из Mesothelioma UK отметила, что среди пациентов их сети слишком много ветеранов, и этот вопрос требует огласки. Если в Афганистане погибло около 400 военных, то от асбеста — 3560. Журналисты называют его «тайным убийцей Британии».