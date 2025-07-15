«Копят силы»: Украина по указке Британии готовит провокацию против России
Военный эксперт Леонков: ВСУ по указке Британии готовят провокацию против РФ
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Украина по указке Британии готовит провокацию против России, предупредил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, на данный момент ВСУ копят силы для удара по территории нашей страны. При этом ВС РФ активно уничтожают производственные мощности противника, чтобы лишить его дронов.
«Они накопят силы и бросят именно в то место, которое определит им британская разведка. Она возьмёт сведения от американской спутниковой разведки — и наметит маршруты и удары. Будут опять комбинированные удары с участием беспилотников, систем высокоточного оружия, таких как HIMARS, чтобы прорвать оборону на ленточке. Скорее всего, появятся опять британский Storm Shadow», — цитирует эксперта kp.ru.
Он также подчеркнул, что потенциальная провокация ВСУ станет для России casus belli. В этом случае Украина получит жёсткий ответ, как и предупреждал ранее президент Владимир Путин.
Ранее ВСУ запустили 12 ударных дронов на Воронеж. Губернатор Александр Гусев сообщил о 16 пострадавших, 13 из которых увезли в больницы. Однако СМИ считают, что раненых было порядка 30. В частности, годовалому ребёнку порезало ноги осколками. Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже попал на видео. В Госдуме уже заявили, что ВСУ ждёт суровое возмездие за удар по российскому городу.