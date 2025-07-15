Украина по указке Британии готовит провокацию против России, предупредил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, на данный момент ВСУ копят силы для удара по территории нашей страны. При этом ВС РФ активно уничтожают производственные мощности противника, чтобы лишить его дронов.

«Они накопят силы и бросят именно в то место, которое определит им британская разведка. Она возьмёт сведения от американской спутниковой разведки — и наметит маршруты и удары. Будут опять комбинированные удары с участием беспилотников, систем высокоточного оружия, таких как HIMARS, чтобы прорвать оборону на ленточке. Скорее всего, появятся опять британский Storm Shadow», — цитирует эксперта kp.ru.