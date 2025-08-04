77 тысяч за тонну: АИ-95 впервые с сентября 2023 года обновил ценовой рекорд

Стоимость топливного стандарта «Премиум-95» впервые превысила отметку в 77 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Отмечается, что цена достигла 77 001 рубля за тонну, что на 1,08% выше предыдущего закрытия. Новый рекорд превзошёл сентябрьский максимум 2023 года, когда тонна бензина оценивалась в 76 876 рублей.