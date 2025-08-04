77 тысяч за тонну: АИ-95 впервые с сентября 2023 года обновил ценовой рекорд
Биржевая цена бензин АИ-95 достигла максимума с 2023 года
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Стоимость топливного стандарта «Премиум-95» впервые превысила отметку в 77 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Отмечается, что цена достигла 77 001 рубля за тонну, что на 1,08% выше предыдущего закрытия. Новый рекорд превзошёл сентябрьский максимум 2023 года, когда тонна бензина оценивалась в 76 876 рублей.
Ранее сообщалось, что правительство продлило ограничения на экспорт бензина для стабилизации рынка. Временный запрет на вывоз топлива продлён до 31 августа 2025 года для обеспечения стабильности внутреннего рынка.