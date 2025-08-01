«Индикатор для государства»: Россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин в августе

Запрет на экспорт бензина был введён с целью стабилизации ситуации на бирже, поскольку там цены достигли рекордных уровней, а это вызывает беспокойство у властей, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, биржевые цены не всегда напрямую отражаются на розничных, однако там топливо покупают так называемые независимые АЗС, у которых нет собственной переработки.

В случае покупки бензина по высоким ценам на бирже эти заправки вынуждены постепенно повышать цены и в рознице. Такой рост цен создаёт стимул для повышения стоимости топлива уже в сетевых компаниях, что негативно сказывается на ситуации в стране и беспокоит правительство, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Он также указал, что если независимые АЗС будут покупать топливо дорого, а продавать дёшево, то рискуют обанкротиться, что тоже не устраивает власти, поскольку многие такие заправки расположены в отдалённых районах без альтернативных источников топлива. Кроме того, эксперт дал прогноз относительно возможного роста цен на бензин и дизельное топливо в августе.