«Индикатор для государства»: Россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин в августе
Эксперт Юшков: Бензин дорожает по верхней границе инфляции
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Запрет на экспорт бензина был введён с целью стабилизации ситуации на бирже, поскольку там цены достигли рекордных уровней, а это вызывает беспокойство у властей, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, биржевые цены не всегда напрямую отражаются на розничных, однако там топливо покупают так называемые независимые АЗС, у которых нет собственной переработки.
В случае покупки бензина по высоким ценам на бирже эти заправки вынуждены постепенно повышать цены и в рознице. Такой рост цен создаёт стимул для повышения стоимости топлива уже в сетевых компаниях, что негативно сказывается на ситуации в стране и беспокоит правительство, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Он также указал, что если независимые АЗС будут покупать топливо дорого, а продавать дёшево, то рискуют обанкротиться, что тоже не устраивает власти, поскольку многие такие заправки расположены в отдалённых районах без альтернативных источников топлива. Кроме того, эксперт дал прогноз относительно возможного роста цен на бензин и дизельное топливо в августе.
«В рознице мы видим, что цены на дизель растут меньше в этом году, чем на бензин. Бензин у нас идёт примерно по верхней границе инфляции, где-то 4,3%. Это важно, потому что это такой негласный, неформальный индикатор для государства. То есть государство позволяет расти стоимости топлива в рознице, но не выше, чем уровень инфляции», — объяснил специалист.
Напомним, Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина. Тем временем отечественным нефтяникам запретили экспорт бензина. Life.ru уже выяснил, как изменятся цены на бензин и дизель в конце лета.