Воздушные стражи Херсона: Как Коршун и его команда тренируются сбивать дроны ВСУ

Командир мобильной огневой группы с позывным Коршун после ранения, полученного в одном из штурмов, продолжает службу в военной комендатуре Херсонской области. Несмотря на смену задач, столкновения с противником не прекращаются — беспилотные летательные аппараты ВСУ регулярно пытаются атаковать посты и гражданский транспорт. Об этом сообщает RG.ru.

Для отражения воздушных угроз бойцы сосредоточены на совершенствовании навыков обнаружения и ликвидации дронов. В местах наблюдения за воздушной обстановкой круглосуточно дежурят расчёты с гладкоствольным оружием, крупнокалиберными пулемётами, зенитными комплексами на мобильных платформах, средствами радиоэлектронного подавления и специализированными детекторами.

«Если знать технические ограничения БПЛА, то противостоять им не сложно. Плюс к этому регулярные тренировки. После стрельбы по «тарелочкам» из ружей скорость реакции в реальной обстановке возрастает в два-три раза», — отметил Коршун.

Мобильность подразделений обеспечивает быстрое прибытие в зону угрозы, снижая опасность для личного состава и мирных жителей. Использование подавителей замедляет или выводит из строя дроны, облегчая их уничтожение. Инструкторы учат бойцов сохранять спокойствие при атаках дронов, грамотно маневрировать и эффективно нейтрализовать воздушные угрозы, защищая Херсон и его жителей.