ВСУ обстреляли две больницы в Белгородской области

ВСУ атаковали две больницы в Белгородской области: по информации SHOT, удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и посёлке Красная Яруга.

Напомним, что сегодня ночью силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ над восемью регионами страны и Чёрным морем. Больше всего — 12 БПЛА — было ликвидировано над территорией Воронежской области.