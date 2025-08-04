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Регион
4 августа, 11:42

ВСУ обстреляли две больницы в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

ВСУ атаковали две больницы в Белгородской области: по информации SHOT, удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и посёлке Красная Яруга.

Предварительно, никто не пострадал. Атака велась FPV-дронами.

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Напомним, что сегодня ночью силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ над восемью регионами страны и Чёрным морем. Больше всего — 12 БПЛА — было ликвидировано над территорией Воронежской области.

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Александра Вишнякова
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