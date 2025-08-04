BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение
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Британская энергетическая компания BP объявила об открытии крупнейшего за последние 25 лет нефтегазового месторождения в бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии.
Как сообщили представители компании, месторождение Бумеранге, расположенное в 400 км от Рио-де-Жанейро, охватывает более 300 кв. км. После новости об открытии акции BP на Лондонской бирже выросли на 1,5%. В компании отметили, что это уже десятое месторождение, обнаруженное в 2025 году.
Ранее на северо-западе Польши было обнаружено крупное месторождение нефти и природного газа. Согласно предварительным данным, извлекаемые запасы составляют 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа. Общие геологические ресурсы оцениваются значительно выше — до 33 миллиардов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.