Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 11:48

BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Британская энергетическая компания BP объявила об открытии крупнейшего за последние 25 лет нефтегазового месторождения в бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии.

Как сообщили представители компании, месторождение Бумеранге, расположенное в 400 км от Рио-де-Жанейро, охватывает более 300 кв. км. После новости об открытии акции BP на Лондонской бирже выросли на 1,5%. В компании отметили, что это уже десятое месторождение, обнаруженное в 2025 году.

Зеленского резко осудили на Западе из-за потери литиевого месторождения в ДНР
Зеленского резко осудили на Западе из-за потери литиевого месторождения в ДНР

Ранее на северо-западе Польши было обнаружено крупное месторождение нефти и природного газа. Согласно предварительным данным, извлекаемые запасы составляют 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа. Общие геологические ресурсы оцениваются значительно выше — до 33 миллиардов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Бразилия
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar