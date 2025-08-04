BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение

Британская энергетическая компания BP объявила об открытии крупнейшего за последние 25 лет нефтегазового месторождения в бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии.

Как сообщили представители компании, месторождение Бумеранге, расположенное в 400 км от Рио-де-Жанейро, охватывает более 300 кв. км. После новости об открытии акции BP на Лондонской бирже выросли на 1,5%. В компании отметили, что это уже десятое месторождение, обнаруженное в 2025 году.