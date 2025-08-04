Служба внешней разведки РФ сообщила ТАСС, что Великобритания разрабатывает планы двух терактов в международных водах, перекладывая их исполнение на украинских силовиков.

По данным СВР, Лондон готовит два сценария: инсценировку аварии танкера в узком морском проходе или поджог судна в порту страны, дружественной России. В СВР подчеркнули, что британцы рассчитывают на неумение украинских исполнителей скрывать следы, чтобы самим остаться в тени, избегая ответственности за провокации.