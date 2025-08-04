Российская разведка выяснила, кто должен был устроить теракты на море по заказу Лондона
СВР: Британия хочет поручить украинцам исполнение двух терактов на море
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Служба внешней разведки РФ сообщила ТАСС, что Великобритания разрабатывает планы двух терактов в международных водах, перекладывая их исполнение на украинских силовиков.
По данным СВР, Лондон готовит два сценария: инсценировку аварии танкера в узком морском проходе или поджог судна в порту страны, дружественной России. В СВР подчеркнули, что британцы рассчитывают на неумение украинских исполнителей скрывать следы, чтобы самим остаться в тени, избегая ответственности за провокации.
Также ранее в СВР заявили, Британские спецслужбы намерены привлечь страны НАТО к масштабной операции против так называемого «теневого флота». Целью этих действий, по оценке российских разведчиков, является провокация серьёзного экологического кризиса в международных водах.